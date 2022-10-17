В Ірані назвали нові санкції ЄС через придушення протестів "неконструктивними"

Про це він повідомив у себе в twitter.

"Крокуючи добре протореною стежкою неефективних санкцій, ЄС сьогодні запровадив подальші сміховинні санкції проти іранських осіб. Це неконструктивний акт прорахунку, що ґрунтується на поширеній дезінформації", – написав Амір-Абдуллахіан.

Окрім цього, він також додав, що в Ірані, як і в усьому світі, "заворушення й вандалізм не толеруються".

17 жовтня ЄС запровадив нові санкції проти Ірану. Обмежувальні заходи ЄС ухвалюються як частина інтегрованого політичного підходу, щоб переконати Іран виконувати свої міжнародні зобов’язання.

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