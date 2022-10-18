Глава МЗС Литви закликав запровадити санкції проти Ірану за постачання дронів до РФ

Про це написав у твіттері глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Якщо Іран ходить як качка, говорить як качка і визнає, що постачає безпілотники найбільшій качці у світі, то я думаю, що у нас є достатньо доказів, щоб сказати, що Іран - це качка. Давайте тоді накачаємо їх санкціями по повній", - написав Ландсбергіс.

Ця фраза глави МЗС Литви є ідіомою. Тобто якщо щось діє певним впізнаваним чином і відповідно висловлюється, то, ймовірно, воно є саме тим, чим здається.

16 жовтня видання The Washington Post повідомило, що Іран постачатиме Росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfagha

Також Інститут вивчення війни повідомив, що Росія, ймовірно, уклала з Іраном контракт на постачання безпілотників Arash-2, що перевершують за параметрами Shahed-136, які росіяни вже використовують проти України.

18 жовтня командир підрозділу "Азов" Родіон Кудряшов зазначив, що іранські дрони Росія використовує лише проти цивільної та енергетичної інфраструктури України, а не на полі бою.

Також сьогодні Іран пообіцяв надати Росії ракети класу "земля-земля" на додачу до ще більшої кількості безпілотників.

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