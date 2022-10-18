Глава МЗС Литви закликав запровадити санкції проти Ірану за постачання дронів до РФ
Глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав запровадити санкції проти Ірану через постачання ним дронів до Росії
Про це написав у твіттері глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.
"Якщо Іран ходить як качка, говорить як качка і визнає, що постачає безпілотники найбільшій качці у світі, то я думаю, що у нас є достатньо доказів, щоб сказати, що Іран - це качка. Давайте тоді накачаємо їх санкціями по повній", - написав Ландсбергіс.
Ця фраза глави МЗС Литви є ідіомою. Тобто якщо щось діє певним впізнаваним чином і відповідно висловлюється, то, ймовірно, воно є саме тим, чим здається.
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