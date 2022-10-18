Росія не використовує "шахіди" на полі бою, їх запускають лише на мирні міста нашої країни, - командир підрозділу "Азов" Кудряшов
Командир підрозділу "Азов" Родіон Кудряшов зазначив, що іранські дрони Росія використовує лише проти цивільної та енергетичної інфраструктури України, а не на полі бою
Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.
"Щодо шахідів на полю бою, то на сьогодні ворог не використовує ці літальні засоби для ураження цілі на фронті. Як правило, як показує практика, саме іранські дрони використовуються для ураження цивільної та енергетичної інфраструктури, ну і взагалі просто росіяни їх спускають на мирні міста нашої країни", - сказав Родіон Кудряшов.
- 16 жовтня Інститут вивчення війни повідомив, що Росія, ймовірно, уклала з Іраном контракт на постачання безпілотників Arash-2, що перевершують за параметрами Shahed-136, які росіяни вже використовують проти України.
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