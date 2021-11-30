СБУ: ситуацію в Україні розхитують близько 7 тис. працівників російських спецслужб
Керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив, що ситуацію в Україні дестабілізують близько 7 тис. співробітників спецслужб РФ
Про це Вітюк заявив у ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Сьогодні з території Російської Федерації по Україні працюють близько 7 тис. співробітників спецслужб. Це відносно дестабілізуючого і розхитуючого", - зявив Ілля Вітюк.
За словами спецслужбовця, Департамент кібербезпеки СБУ з початку року припинив роботу приблизно 20 ботоферм, які мали понад 150 тис. акаунтів, а також заблокував 15 розгалужених мереж антиукраїнських агітаторів.
"Це нібито 150 тис. осіб, які щось коментують, репостять, пишуть і дають оцінку подіям. Нами була проведена безпрецедентна спецоперація проти хакерської групи "Армагедон", яка штатно перебувала в ФСБ Росії і діяла з території Криму", - сказав Вітюк.
- Нагадаємо, раніше в Україні спіймали агента РФ, який збирав інформацію про українські спецслужби та військові об'єкти.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.41
-
EUR
Купівля 30.52Продаж 30.98
- Актуальне
- Важливе