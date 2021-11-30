СБУ: ситуацію в Україні розхитують близько 7 тис. працівників російських спецслужб

Про це Вітюк заявив у ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV.



"Сьогодні з території Російської Федерації по Україні працюють близько 7 тис. співробітників спецслужб. Це відносно дестабілізуючого і розхитуючого", - зявив Ілля Вітюк.



За словами спецслужбовця, Департамент кібербезпеки СБУ з початку року припинив роботу приблизно 20 ботоферм, які мали понад 150 тис. акаунтів, а також заблокував 15 розгалужених мереж антиукраїнських агітаторів.



"Це нібито 150 тис. осіб, які щось коментують, репостять, пишуть і дають оцінку подіям. Нами була проведена безпрецедентна спецоперація проти хакерської групи "Армагедон", яка штатно перебувала в ФСБ Росії і діяла з території Криму", - сказав Вітюк.

Нагадаємо, раніше в Україні спіймали агента РФ, який збирав інформацію про українські спецслужби та військові об'єкти.

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