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Головна війна з Росією СБУ: ситуацію в Україні розхитують близько 7 тис. працівників російських спецслужб

СБУ: ситуацію в Україні розхитують близько 7 тис. працівників російських спецслужб

30 листопада, 2021 вiвторок
08:47
війна з Росією Ілля Вітюк

Керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив, що ситуацію в Україні дестабілізують близько 7 тис. співробітників спецслужб РФ

Про це Вітюк заявив у ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Сьогодні з території Російської Федерації по Україні працюють близько 7 тис. співробітників спецслужб. Це відносно дестабілізуючого і розхитуючого", - зявив Ілля Вітюк.

За словами спецслужбовця, Департамент кібербезпеки СБУ з початку року припинив роботу приблизно 20 ботоферм, які мали понад 150 тис. акаунтів, а також заблокував 15 розгалужених мереж антиукраїнських агітаторів.

"Це нібито 150 тис. осіб, які щось коментують, репостять, пишуть і дають оцінку подіям. Нами була проведена безпрецедентна спецоперація проти хакерської групи "Армагедон", яка штатно перебувала в ФСБ Росії і діяла з території Криму", - сказав Вітюк.

  • Нагадаємо, раніше в Україні спіймали агента РФ, який збирав інформацію про українські спецслужби та військові об'єкти.

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СБУ
кібербезпека
спецслужби РФ
дестабілізація в Україні
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