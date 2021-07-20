СБУ цього тижня має "знайти" Чауса на кордоні "під час незаконного перетину", - ЗМІ

Про це "Главкому" повідомили у правоохоронних органах.



У повідомленні йдеться про те, що відповідне завдання президент Володимир Зеленський поставив минулого тижня під час спеціальної наради з силовиками.



"У жорсткій формі всім силовим відомствам було сказано, що Чауса треба легалізувати у проміжку 19-25 липня", – повідомило джерело.



Керівник СБУ Іван Баканов призначений відповідальною особою.



Представники СБУ мають "знайти" Чауса на кордоні "під час незаконного перетину".



За даними джерела, розглядають кордон із Молдовою, Придністров'ям і Росією. Остання вважається пріоритетом. У спеціальній операції, крім СБУ, можуть брати участь представники Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони і прикордонники.



Про плани Офісу президента "легалізувати" Чауса і передати його справу в СБУ повідомив також журналіст Юрій Бутусов.



"За даними наших джерел, Чаус перебуває під контролем ГУР МО. Вся ця операція керується, звичайно, Офісом Президента. Не виключено, що відбудеться затримання Чауса поблизу кордону України з матеріалами, які дадуть формальні підстави прокуратурі забрати справу з-під слідства НАБУ і передати слідству СБУ як нібито підозрюваного в шпигунстві, порушенні державного кордону, діяльність якого повинна розслідувати контррозвідка", – написав Бутусов у Facebook.



Він припускає, що замість реальної кримінальної справи Зеленський і Єрмак спробують використати пред'явлення Чауса для створення інформаційного шуму в річницю провалу спецоперації із захоплення терористів-"вагнерівців".



"Щоб просто забити інформаційне поле іншими приводами. Однак, пред'явлення Чауса не зможуть змусити НАБУ тихо передати все своє розслідування в СБУ. Виникне гучний скандал, великий політичний резонанс через спроби врятувати хабарника від відповідальності", – резюмував Бутусов.



Раніше повідомлялося, що президентка Молдови Майя Санду збирається найближчим часом обговорити з Україною питання викрадення екссудді-втікача Миколи Чауса.