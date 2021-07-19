Санду: Крапка в історії з Чаусом ще не поставлена

Про це Санду сказала в інтерв'ю російському виданню "Коммерсант".



"Крапка не поставлена, бо наші МВС і прокуратура ще працюють. Будемо обговорювати це питання з Україною", - відповіла вона на запитання про викрадення Чауса.



Санду додала, що Молдові "було неприємно, то, що сталося з цим суддею", але при цьому для Кишинева важливі добрі відносини з Києвом.



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"Тому що у нас дуже багато спільного, тому що для нас важлива регіональна безпека, і ми будемо шукати рішення з усіх питань, які є", - сказала вона.

На початку квітня цього року Миколу Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. Як з’ясувало "Слідство.Інфо" спільно з колегами з RISE Moldova, до цієї спецоперації можуть бути причетні українські розвідники та силовики. Досі про його місце перебування нічого не відомо.

Фігурант викрадення екссудді, який має стосунок до ГУР Міноборони, використовував в Кишиневі орендоване авто з GPS-трекером. Саме завдяки цьому правоохоронці встановили його маршрут руху містом.

Молдавська сторона стверджує, що Україна ігнорує їх запити по розслідуванню викрадення судді-втікача Миколи Чауса.

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