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Санду: Крапка в історії з Чаусом ще не поставлена

19 липня, 2021 понедiлок
16:56
Світ Майя Санду

Президентка Молдови Майя Санду збирається найближчим часом обговорити з Україною питання викрадення екссудді-втікача Миколи Чауса

Про це Санду сказала в інтерв'ю російському виданню "Коммерсант".

"Крапка не поставлена, бо наші МВС і прокуратура ще працюють. Будемо обговорювати це питання з Україною", - відповіла вона на запитання про викрадення Чауса.

Санду додала, що Молдові "було неприємно, то, що сталося з цим суддею", але при цьому для Кишинева важливі добрі відносини з Києвом.

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"Тому що у нас дуже багато спільного, тому що для нас важлива регіональна безпека, і ми будемо шукати рішення з усіх питань, які є", - сказала вона.

  • На початку квітня цього року Миколу Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. Як з’ясувало "Слідство.Інфо" спільно з колегами з RISE Moldova, до цієї спецоперації можуть бути причетні українські розвідники та силовики. Досі про його місце перебування нічого не відомо.
  • Фігурант викрадення екссудді, який має стосунок до ГУР Міноборони, використовував в Кишиневі орендоване авто з GPS-трекером. Саме завдяки цьому правоохоронці встановили його маршрут руху містом.
  • Молдавська сторона стверджує, що Україна ігнорує їх запити по розслідуванню викрадення судді-втікача Миколи Чауса.
  • Молдовські нардепи вимагають відставки голови спецслужби та ноту протесту Україні
Микола Чаус
Санду
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