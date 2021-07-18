СБУ викликала Шойгу й Малофєєва для вручення підозр, - ЗМІ. КОПІЇ ПОВІСТОК

Повістку підписав старший слідчий Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях Тарас Бутенко, передає Еспресо.TV.



Копію відповідного документа оприлюднив портал Главком.



Шойгу повинен прибути 20 липня до Маріуполя. Крім вручення підозри, українські правоохоронці хочуть провести з ним слідчі (процесуальні) дії.







Аналогічну повістку про виклик СБУ підготувала для російського бізнесмена, політика одного з головних спонсорів "руского міра" Костянтина Малофєєва.







За інформацією з відкритих джерел, у травні Офіс генпрокурора України повідомив генерал-полковнику російських збройних сил, раднику міністра оборони РФ Шойгу про підозру в пособництві блокування військової частини ВМС Збройних сил України під час окупації Криму.



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За даними слідства, в лютому-березні 2014 року підозрюваний здійснював командування Південним військовим округом ЗС РФ й організував оточення бронетранспортерами та блокування військової частини А2272 1-го батальйону морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України – одного з найбільш боєздатних військових підрозділів, здатних дати відсіч збройній агресії.





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