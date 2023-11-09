СБУ викрила експравоохоронця, якого підозрюють у спробі вивезти з України комплектуючі до Мі-8

Про це пише Служба безпеки України.

"Контррозвідка Служби безпеки ліквідувала на Кіровоградщині схему незаконного вивезення з України товарів подвійного призначення, що підлягають експортному контролю. Мова йде про допоміжні газотурбінні двигуни та навігаційну апаратуру для багатоцільових вертольотів Мі-8", - йдеться у повідомленні.

Для пошуку потенційних покупців він розміщував оголошення на спеціалізованих сайтах, для переправлення товару іноземним замовникам фігурант хотів використати сервіси міжнародних вантажоперевезень. Щоб приховати нелегальний експорт, підозрюваний намагався внести неправдиві відомості до товарно-транспортних декларацій.

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч.1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Триває розслідування для встановлення джерел походження та кінцевого отримувача вертолітного обладнання.