СБУ викрила експравоохоронця, якого підозрюють у спробі вивезти з України комплектуючі до Мі-8
СБУ в Кропивницькому викрила колишнього посадовця СІЗО, якого підозрюють у спробі нелегально вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8
Про це пише Служба безпеки України.
"Контррозвідка Служби безпеки ліквідувала на Кіровоградщині схему незаконного вивезення з України товарів подвійного призначення, що підлягають експортному контролю. Мова йде про допоміжні газотурбінні двигуни та навігаційну апаратуру для багатоцільових вертольотів Мі-8", - йдеться у повідомленні.
Для пошуку потенційних покупців він розміщував оголошення на спеціалізованих сайтах, для переправлення товару іноземним замовникам фігурант хотів використати сервіси міжнародних вантажоперевезень. Щоб приховати нелегальний експорт, підозрюваний намагався внести неправдиві відомості до товарно-транспортних декларацій.
На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч.1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).
Триває розслідування для встановлення джерел походження та кінцевого отримувача вертолітного обладнання.
- В Україні затримали ділків, які намагалися незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до МіГ-29, викрадених із промислового гіганта "Мотор Січ".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.16 Купівля 37.16Продаж 37.67
- EUR Купівля 39.59Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе