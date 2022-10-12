СБУ викрила мешканця Криму, який коригував ракетні удари по Києву

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, чоловік проживає в тимчасово окупованому Криму. За допомогою своєї агентки в Києві він передавав російським загарбникам координати для ракетних ударів по столиці України. СБУ вже викрила та затримала поплічницю колаборанта.

Її куратор, 56-річний чоловік народився в Києві. У 2017 році переїхав до Криму, де його завербували російські спецслужби. Після цього він пішов на добровільну співпрацю з ворогом.

Чоловік отримував завдання від працівника ФСБ та передавав їх своїй агентці в Київ. Жінка ж збирала дані про розташування критичної інфраструктури, цивільних і військових об'єктів. Крім того, вона надавала інформацію про переміщення військових і розміщення блокпостів на території Києва та Київської області.

Наразі колаборанту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

12 жовтня СБУ також викрила митрополита УПЦ МП Іонафана, який підтримував політику Кремля та повномасштабне вторгнення Росії в Україну.