СБУ викрила мешканця Криму, який коригував ракетні удари по Києву
Слідчі СБУ викрили чоловіка, який передавав військам Російської Федерації координати для завдання ракетних ударів по Києву
Про це повідомила СБУ.
За даними слідства, чоловік проживає в тимчасово окупованому Криму. За допомогою своєї агентки в Києві він передавав російським загарбникам координати для ракетних ударів по столиці України. СБУ вже викрила та затримала поплічницю колаборанта.
Її куратор, 56-річний чоловік народився в Києві. У 2017 році переїхав до Криму, де його завербували російські спецслужби. Після цього він пішов на добровільну співпрацю з ворогом.
Чоловік отримував завдання від працівника ФСБ та передавав їх своїй агентці в Київ. Жінка ж збирала дані про розташування критичної інфраструктури, цивільних і військових об'єктів. Крім того, вона надавала інформацію про переміщення військових і розміщення блокпостів на території Києва та Київської області.
Наразі колаборанту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).
- 12 жовтня СБУ також викрила митрополита УПЦ МП Іонафана, який підтримував політику Кремля та повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
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