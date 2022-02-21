СБУ викрила священника, який підтримував "руську весну", й організаторку "референдуму" щодо самостійності ОРДЛО

Про це повідомляє пресслужба СБУ Донеччини й Луганщини.



Колишній настоятель храму УПЦ у Привіллі на Луганщині закликав вірян підтримувати окупантів, розпалював міжконфесійну та міжнаціональну ворожнечу.



Зокрема, виступаючи на антиукраїнських мітингах у Сєвєродонецьку, чоловік схвалював анексію Криму й агітував за проведення незаконного "референдуму" щодо від’єднання Донецької та Луганської областей від України.



З початком російсько-української війни він утік до тимчасово окупованого Криму, а зараз переховується від українського правосуддя в Росії.



Йому заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Правоохоронці вирішують питання щодо оголошення колишнього священника в розшук.



Також у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України звинувачують ексдепутатку Золотівської міської ради Луганської області.



За інформацією слідства, у травні 2014 року вона зрадила присягу та як "секретарка виборчої комісії" організувала та провела "референдум" про "державну самостійність ЛНР" у Золотому.



Зараз жінка перебуває на підконтрольній українській владі території.



Їй вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.



У СБУ нагадали, що 2021 року на Луганщині за ст. 110 Кримінального кодексу судові вироки отримали три депутати місцевих рад, які теж організовували "референдум".



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