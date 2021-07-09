СБУ за червень заблокувала понад 70 кібератак на українські органи влади

Про це передає пресслужба СБУ.

Як зазначається, фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ у червні 2021 року припинили та нейтралізували 76 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.

“Це відбулося через аналіз понад 65 000 критичних подій інформаційної безпеки, які трапилися за звітний місяць (виявлена кібератака є результатом аналізу критичних подій інформаційної безпеки)”, - йдеться в повідомленні.

Здебільшого основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були:

З'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);

Спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);

Атаки на веб-додатки (Web App Attack);

Шкідливе програмне забезпечення (Malware);

та інші.

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