СБУ заблокувала активи 174 контрабандних компанії зі "списку РНБО"

Про це повідомила пресслужба СБУ.



Згідно з повідомленням, за ініціативи СБУ заблоковано активи 174 компаніям-фігурантам санкційних списків РНБО. Зокрема, 20 підприємствам, до яких застосовано санкції, зупинено дію дозволів на брокерську діяльність, п'яти - зупинено дозволи на експлуатацію митних складів, а три підприємства виключено з переліку місць доставки.

Загалом, за інформацією відомства, за І півріччя правоохоронці оштрафували порушників за контрабанду на 18,7 млн грн, а ще 1,08 млн грн склала сума додаткового мита, які ті мають сплатити до держбюджету.



Крім того, за шість місяців цього року СБУ вилучила предметів контрабанди і виявила порушень митних правил на 207,6 млн грн. Серед предметів контрабанди - зброя, забороненіі речовини, деревина, культурні цінності тощо.

