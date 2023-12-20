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Головна Кримінал СБУ заочно оголосила підозри голові виборчої комісії РФ та двом її поплічникам, які проводили "вибори" на ТОТ

СБУ заочно оголосила підозри голові виборчої комісії РФ та двом її поплічникам, які проводили "вибори" на ТОТ

20 грудня, 2023 середа
14:40
Кримінал

Голова центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова та двоє її підлеглих, які проводили так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України, заочно отримали підозри за двома статтями

Про це інформує пресцентр Служби безпеки.

Слідство виявило, що посадовиця Памфілова організувала масштабну фальсифікацію результатів незаконних виборів на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей восени 2023 року.

До протиправної діяльності вона залучила двох своїх підлеглих - кремлівського політтехнолога Павла Андреєва, якого у 2021 році призначили представником російської ЦВК, та його колегу Людмилу Маркіну.

За вказівкою Памфілової вони голосували за створення псевдовиборчих установ у захопленій частині України із залученням до їхнього складу місцевих колаборантів. Після проведення зрежисованих виборів підлеглі Памфілової особисто засвідчували сфабриковані результати.

Також встановлено, що голова російської ЦВК безпосередньо організовувала фінансування окупаційних виборчих комітетів, у тому числі зарплати їхніх представників та витрати на виготовлення бюлетенів.

Крім того, за її дорученням Андреєв створював публічну видимість так званого виборчого процесу в окупованих районах України. Для цього він організовував постановчі сюжети російським ЗМІ, в яких імітували масовість учасників голосування та зрежисовані коментарі місцевих жителів нібито на підтримку кремлівських кандидатів.

Слідчі СБУ повідомили всім трьом російським посадовцям про заочну підозру за статтями про планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

  • Нагадаємо, у серпні 2023 року за матеріалами СБУ Памфілова уже отримала заочну підозру за підготовку незаконних "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.

Україна
вибори
СБУ
окуповані території
окупанти
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