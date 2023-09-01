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Головна Кримінал СБУ повідомила про підозру голові центрвиборчкому РФ за підготовку "виборів" на ТОТ України

СБУ повідомила про підозру голові центрвиборчкому РФ за підготовку "виборів" на ТОТ України

1 вересня, 2023 п'ятниця
12:59
Кримінал

СБУ зібрала доказову базу на голову центрвиборчкому РФ Еллу Памфілову, яка організовує так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України

Про це повідомила пресслужба СБУ.

До злочинної діяльності очільниця центрвиборчкому РФ залучила свого заступника – Миколу Булаєва та секретаря російського відомства Наталію Бударіну. Вони створюють на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі окупаційні "тервиборчкоми", до складу яких залучають місцевих зрадників. Далі вони мають намір сфальсифікувати результати псевдовиборів на користь маріонеткових кандидатів.

"Щоб "намалювати" потрібну кількість "голосів", керівництво центрвиборчкому рф буде використовувати свій "досвід" організації фейкових плебісцитів в окупованій частині України у 2022 році", - зазначили в СБУ.
 
Таким чином Памфілова та її посіпаки сприяють легалізації окупаційного режиму в тимчасово захоплених регіонах України, підкреслили в СБУ.
 
Памфіловій та її колегам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Усім їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Новини
Україна
Росія
вибори
СБУ
окуповані території
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