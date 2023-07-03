Кремль гарячково доукомплектовує поліційні підрозділи на ТОТ: Маляр назвала причину поспіху
Кремль поспіхом доукомплектовує поліційні підрозділи на тимчасово окупованих територіях чотирьох областей України. Таким чином РФ готується до "виборів"
Про це повідомила заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр.
"Кремль пришвидшує комплектування вакантних посад у структурних підрозділах окупаційних органів внутрішніх справ на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Причина такого поспіху – необхідність забезпечити поліцейським супроводом проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях у межах "Єдиного дня голосування" у вересні", - написала вона.
Чиновниця наголосила, що проведення окупантом так званих виборів на тимчасово окупованих територіях є порушенням норм міжнародного права.
"Їхні результати не означатимуть нічого, крім складу злочину організаторів та виконавців", - підкреслила Маляр.
- 5 жовтня минулого року президент РФ Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.
- 15 червня 2023 року Росія призначила "вибори" на тимчасово окупованих територіях України. Так зване волевиявлення планується 10 вересня.
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