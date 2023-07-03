Про це повідомила заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр.

"Кремль пришвидшує комплектування вакантних посад у структурних підрозділах окупаційних органів внутрішніх справ на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Причина такого поспіху – необхідність забезпечити поліцейським супроводом проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях у межах "Єдиного дня голосування" у вересні", - написала вона.

Чиновниця наголосила, що проведення окупантом так званих виборів на тимчасово окупованих територіях є порушенням норм міжнародного права.

"Їхні результати не означатимуть нічого, крім складу злочину організаторів та виконавців", - підкреслила Маляр.