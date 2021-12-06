СБУ затримала бойовика "ДНР" зі штурмового підрозділу "Сомалі"

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



За даними слідства, затриманий - місцевий житель, який приєднався до незаконних збройних формувань у грудні 2018 року.



Зловмисник входив до складу штурмового підрозділу "ДНР" під назвою "Сомалі", який чинив збройний супротив українським військовим, задіяним в операції Об’єднаних сил у районі Широкої Балки, Пікузи та Доломітного у Донецькій області.



Згодом правопорушник залишив лави окупантів і таємно повернувся на підконтрольну українській владі територію, де намагався уникнути правосуддя.



Під час обшуків за місцем перебування бойовика правоохоронці знайшли його "військовий квиток ДНР". Крім цього, підозрюваний дав свідчення щодо кадрових військовослужбовців збройних сил РФ, що перебувають на посадах радників та здійснюють безпосереднє керівництво незаконними збройними формуваннями.







Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 13 вересня 2021 на Донеччині СБУ затримала бойовика, який у 2014-2015 роках за ідейними переконаннями перебував у складі "ДНР".