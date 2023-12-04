СБУ затримала пособника окупантів, який коригував обстріли Києва у новорічну ніч
СБУ затримала пособника окупантів, за наведенням якого 31 грудня 2022 року агресор завдав ракетного удару по одному із корпусів КНУ ім. Тараса Шевченка
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Підозрюваний – 40-річний мешканець столиці.
"Щоб сприяти агресору у війні проти України, наприкінці минулого року він оформив статус "волонтера" та виїхав до Росії через треті країни", - розповіли у спецслужбі.
Встановлено, що під час перетину кордону з РФ чоловік заявив про бажання співпрацювати з ФСБ. Його відправили до Москви, проінструктували й наказали повертатись до України для збору розвідданих.
"Натомість йому пообіцяли допомогу в отриманні російського громадянства та своєчасну "евакуацію" до країни-агресора", - зазначили в СБУ.
Чоловік збирав дані про ЗСУ на Житомирщині та в Києві. Відомо, що в столиці він проводив візуальне спостереження та фотофіксацію українських об’єктів під час прогулянок містом.
Чоловікові оголошено про підозру в держзраді, йому загрожує довічне ув’язнення. Нині він перебуває під вартою.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 31 грудня 2022 року Росія випустила ракети по кількох обласних центрах України. Одна людина загинула, десятки дістали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.7 Купівля 36.7Продаж 37.35
- EUR Купівля 39.86Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе