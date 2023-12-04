СБУ затримала пособника окупантів, який коригував обстріли Києва у новорічну ніч

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Підозрюваний – 40-річний мешканець столиці.

"Щоб сприяти агресору у війні проти України, наприкінці минулого року він оформив статус "волонтера" та виїхав до Росії через треті країни", - розповіли у спецслужбі.

Встановлено, що під час перетину кордону з РФ чоловік заявив про бажання співпрацювати з ФСБ. Його відправили до Москви, проінструктували й наказали повертатись до України для збору розвідданих.

"Натомість йому пообіцяли допомогу в отриманні російського громадянства та своєчасну "евакуацію" до країни-агресора", - зазначили в СБУ.

Чоловік збирав дані про ЗСУ на Житомирщині та в Києві. Відомо, що в столиці він проводив візуальне спостереження та фотофіксацію українських об’єктів під час прогулянок містом.

Чоловікові оголошено про підозру в держзраді, йому загрожує довічне ув’язнення. Нині він перебуває під вартою.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.