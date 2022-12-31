Вибухи у Києві, Хмельницькому та Миколаєві. Перед Новим роком росіяни атакували ракетами Україну

Наразі органи влади повідомляють про влучення у Києві, Хмельницькому та Миколаєві.



У столиці під удар потрапили центральні райони - Печерській та Солом'янській.



Не обійшлося без жертв.



На Солом'янці, зокрема, загинула одна людина. Ще трьох осіб ушпиталено.



За інформацією київського міського голови Віталія Кличка, уражено цивільні об'єкти.



Офіс президента України каже про приліт в один з київських готелів.



У Хмельницькому відомо про 4 поранених, у Миколаєві - про 2-х.



При цьому значну частину ракет вдалося збити українській ППО.



Новина доповнюється