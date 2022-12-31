РФ випустила понад 20 крилатих ракет по Україні: силам ППО вдалося збити 12

Про це повідомив 31 грудня у себе в facebook Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Сьогодні держава-терорист РФ знову завдала масованого ракетного удару по цивільним обʼєктам нашої країни", - написав він.

Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.