РФ випустила понад 20 крилатих ракет по Україні: силам ППО вдалося збити 12
Силами й засобами української протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей
Про це повідомив 31 грудня у себе в facebook Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Сьогодні держава-терорист РФ знову завдала масованого ракетного удару по цивільним обʼєктам нашої країни", - написав він.
Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.
- У суботу, 31 грудня, росіяни завдали ракетного удару по Хмельницькому, внаслідок якого було поранено семеро людей.
- Під час повітряної тривоги 31 грудня в трьох районах Києва пролунали вибухи: пошкоджено декілька цивільних об'єктів, одна людина загинула, 20 людей зазнали поранень.
- Російські загарбники обстріляли Миколаїв, унаслідок чого шестеро людей зазнали поранень і зайнялася пожежа.
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