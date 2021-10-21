СБУ затримала співробітника ДБР, у Бюро пообіцяли сприяти розслідуванню
У четвер, 21 жовтня, працівники СБУ затримали співробітника Державного бюро розслідувань
Про це повідомляє сайт ДБР.
"ДБР сприятиме розслідуванню. Керівники затриманого працівника будуть відсторонені від посад на час розслідування", - повідомили в Бюро.
Працівника ДБР затримали за підозрою у провокації підкупу (ст. 370 Кримінального кодексу України).
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