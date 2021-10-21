СБУ затримала співробітника ДБР, у Бюро пообіцяли сприяти розслідуванню

Про це повідомляє сайт ДБР.



"ДБР сприятиме розслідуванню. Керівники затриманого працівника будуть відсторонені від посад на час розслідування", - повідомили в Бюро.



Працівника ДБР затримали за підозрою у провокації підкупу (ст. 370 Кримінального кодексу України).

