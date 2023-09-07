СБУ затримала жителя Запоріжжя: закликав допомагати армії РФ, щоб підняти ворожий прапор на Хортиці
У Запоріжжі правоохоронці затримали містянина, який у соцмережах закликав допомагати російським окупантам та підняти прапор РФ на історичному острові Хортиця
Про це інформує Офіс генпрокурора.
"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури жителю Запоріжжя повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України", - йдеться в заяві.
Слідство встановило, що з початком повномасштабного вторгнення місцевий мешканець, колишній співробітник ІТ-компанії, в забороненій російській соцмережі став активно поширювати контент із підтримкою російських окупантів.
За даними правоохоронців, зловмисник розповсюджував пости, які ображали українську владу, зневажали Сили оборони, хвалили так звану спецоперацію та російських політиків. Зокрема він закликав українців допомогти армії РФ, щоб підняти ворожий прапор на Хортиці.
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- До слова, нещодавно у Рівному викрили переселенця з Луганщини, який виступав за вигнання з України тих, хто не підтримує путінський режим.
- Також СБУ викрила уродженців Білорусі, Казахстану та РФ, які поширювали антиукраїнські наративи. Серед них - матір бійця ЗСУ та ексвійськовий.
- Крім того, СБУ викрила пропагандиста РФ, який понад 20 років жив у Чорткові.
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