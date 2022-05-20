СБУ звільнила з полону дитину військової, від якої росіяни вимагали розвіддані
На Чернігіщині СБУ звільнила з російського полону сина військової, від якої окупанти вимагали розвіддані в обмін на дитину
Про це повідомила СБУ в телеграмі.
З початком повномасштабної війни РФ проти України військова-контрактниця ЗСУ відправила сина-підлітка до родичів у селі з метою безпеки. Однак недозі росіяни окупували населений пункт, і мати втратила зв'язок із сином.
За кілька днів їй зателефонували з незнайомого номера й повідомили, що хлопчик у полоні. Росіяни вимагали від військової надати інформацію про розміщення низки військових об’єктів ЗСУ в регіоні в обмін на звільнення сина.
Жінка звернулася до СБУ. Контррозвідники провели спецоперацію зі звільнення хлопчика. Матеріали справи долучили до численних доказів порушення окупантами законів та звичаїв війни.
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