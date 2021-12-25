Секретар РНБО Данілов оцінив загрозу російського вторгнення
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що серйозного ризику неминучого вторгнення Росії до України немає
Про це Данілов заявив у інтерв'ю AFP.
За його словами, серйозного ризику неминучого вторгнення російських військ в Україну немає, адже нарощування російських військ біля кордонів України з 93 тис. осіб у жовтні до 104 тис. нині - не є критичним.
"Ми не думаємо, що це велике збільшення", - сказав Данілов.
Він додав, що українська влада не хоче лякати людей розмовами про війну, оскільки це дестабілізує ситуацію всередині країни, що й є метою президента РФ Володимира Путіна.
"Вони хочуть розірвати нашу країну на частини, щоб вона перестала існувати в її нинішніх кордонах. Чи вдасться? Ні, не вдасться. Наші громадяни захищатимуть нашу країну", - переконаний Данілов.
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Нагадаємо, 22 грудня Олексій Данілов заявив, що біля українського кордону на відстані 200 км знаходиться 122 тис. російських військових.
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