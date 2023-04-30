Село, де відбуває арешт митрополит Лебідь, переходить у ПЦУ

Як розповів місцевий депутат Андрій Чуба, під час зібрання запрошеним було запропоновано перейти до Православної церкви України, передає "Главком".

"Церковникам пропонували змінити конфесійне підпорядкування. Тобто приципово вийти з Московського патріархату. Попередньо маємо певне порозуміння", - зазначив депутат.

Своєю чергою староста сіл Старе та Васильки Вороньківської тергромади Олег Некрасов заявив виданню, що на захід, окрім священників, прийшли місцеві та обласні депутати.

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"У підсумку всі присутні прийшли до єдиної думки: якщо релігійна громада виявить бажання перейти з УПЦ (МП) до ПЦУ, то священники цьому не перешкоджатимуть", - сказав староста.

Вороньківська тергромада є однією з найбільших сільських громад на Київщині. До неї входить десять населених пунктів. На її території діє шість церков Московського патріархату: село Вороньків, вул. Слобідська, 35; село Головурів, вул. Шевченка, 15-а; село Проців, вул. Пролетарська, 11а; село Кийлів, вул. Дніпровська, 85-а; село Сошників, вул. Левадна; село Мирне, вул. Центральна, 6.