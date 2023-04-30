Село, де відбуває арешт митрополит Лебідь, переходить у ПЦУ
Керівництво Вороньківської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області провело зустріч зі священнослужителями церкви Московського патріархату
Як розповів місцевий депутат Андрій Чуба, під час зібрання запрошеним було запропоновано перейти до Православної церкви України, передає "Главком".
"Церковникам пропонували змінити конфесійне підпорядкування. Тобто приципово вийти з Московського патріархату. Попередньо маємо певне порозуміння", - зазначив депутат.
Своєю чергою староста сіл Старе та Васильки Вороньківської тергромади Олег Некрасов заявив виданню, що на захід, окрім священників, прийшли місцеві та обласні депутати.
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"У підсумку всі присутні прийшли до єдиної думки: якщо релігійна громада виявить бажання перейти з УПЦ (МП) до ПЦУ, то священники цьому не перешкоджатимуть", - сказав староста.
Вороньківська тергромада є однією з найбільших сільських громад на Київщині. До неї входить десять населених пунктів. На її території діє шість церков Московського патріархату: село Вороньків, вул. Слобідська, 35; село Головурів, вул. Шевченка, 15-а; село Проців, вул. Пролетарська, 11а; село Кийлів, вул. Дніпровська, 85-а; село Сошників, вул. Левадна; село Мирне, вул. Центральна, 6.
- Нагадаємо, у селі Вороньків під цілодобовим домашнім арештом перебуває ієрарх УПЦ (МП), колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь).
- 21 квітня під час судового засідання церковник поскаржився, що у селі йому незручно заряджати електронний браслет, який йому одягнули на ногу.
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