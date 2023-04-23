Розмова з ними оприлюднена у репортажі телебачення "Громадське", що вийшов сьогодні, 23 квітня 2023 року.

Кореспондентка каналу Мар'яна П'єцух спілкувалася з двома прочанками УПЦ (МП). Одна з них, за її словами, народилася у Києві, друга родом з Курської області РФ.

"Ви кажете, що до Путіна ви добре ставитесь, але ж ракети він запускає?", - звернулася до них журналістка.

"Це Бог. Бог, знаєш, які стріли може посилати за беззаконня? Увесь світ! Ангели як пошлють стріли такі, що й увесь світ може злетіти. За беззаконня, за непокору владі. Хто що хоче, те й робить", - відповіла одна з черниць.

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"Путін - йому Бог дав право, він від Бога у владі поставлений. Михаїл так архангел сказав", - додала інша.

На їхню думку, українці самі винні у війні, бо "загордилися" й "захотіли бути вільними", тобто відокремитися від Росії й мати справи з Євросоюзом.

"Велика Русь, Біла Русь, Мала Русь - частини Святої Трійці", - вважають черниці церкви Московського патріархату.