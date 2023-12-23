Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Семеро підлітків побили і зарізали безпритульну в Дніпрі: поліція перевіряє їхню причетність ще до двох тяжких злочинів

Семеро підлітків побили і зарізали безпритульну в Дніпрі: поліція перевіряє їхню причетність ще до двох тяжких злочинів

23 грудня, 2023 субота
14:09
Кримінал ніж

Поліція встановила причетність сімох хлопців віком від 14 до 19 років до вбивства безпритульної жінки. Злочинці побили її та зарізали ножем. Правоохоронці перевіряють причетність хлопців ще до двох замахів

Про це повідомляє Нацполіція.

"Вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, сталося в ніч з 2 на 3 грудня. Нападники виявили безпритульну жінку у покинутій будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем, внаслідок яких потерпіла померла", - кажуть у поліції.

Тієї ж ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові. З численними тілесними ушкодженнями йому вдалося втекти, добігти до автозаправки, де він попросив викликати йому швидку допомогу. Також фігуранти можуть бути причетні до побиття безхатька в укритті на Європейській площі у Дніпрі.

Для розкриття цих тяжких злочинів правоохоронці провели слідчі та розшукові заходи: оглянули місця злочинів та встановили маршрут руху нападників.

У телефоні одного з підозрюваних правоохоронці виявили фрагменти відео, на яких зафіксовані злочини фігурантів. Під час досудового розслідування поліцейські встановили всіх учасників подій та провели близько десяти обшуків у них вдома, встановили коло їхніх знайомств та свідків, в результаті чого зібрали повну доказову базу для притягнення їх до відповідальності.

Слідство встановило, що діями злочинців може керувати 23-річний мешканець Дніпра, який наразі у в'язниці та є підсудним за скоєння вбивства й розбійного нападу. За наявною інформацією, спілкування між ним та затриманими відбувалося в спільній групі у месенджері, де пропагувалось насилля та радикальні злочинні дії. Туди ж фігуранти скидали відео вчинених злочинів. В його камері проведено обшук та вилучено мобільний телефон.

Наразі усіх сімох нападників затримано. Двох підозрюваних затримали на Донеччині. Їм повідомили про підозру в умисному вбивстві, скоєному з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Фото: https://www.npu.gov.ua/


Фото: https://www.npu.gov.ua/


Фото: https://www.npu.gov.ua/

  • У Львові за підозрою у вбивстві співмешканки затримали 61-річного чоловіка. Між чоловіком та жінкою виник конфлікт, під час якого він завдав їй численних ударів ножем в різні ділянки тіла.
Суспільство
Україна
Дніпро
поліція
Читайте також:
Сергій Лавров
22 грудня, 2023 п'ятниця
Лавров вважає, що Росія не руйнує культурне надбання України: добірка фейків і маніпуляцій за 22 грудня
окупанти в Криму
21 грудня, 2023 четвер
"Ситуація критична": офіцер "Легіону Свободи" Морозов сказав, як під Авдіївкою нівелювати перевагу ворога в живій силі
ЗСУ
23 грудня, 2023 субота
Росія перехопила ініціативу на більшій частині фронту, - NYT
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 41.01
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
23 грудня
14:58
Військова повістка
Електронні повістки військовозобов'язаним приходитимуть й тим, хто закордоном
14:54
Оновлено
на фото: тролейбус
У Херсоні відновили рух тролейбусів після нічних атак
14:49
Блаженніший Святослав
Попри декларацію Папи Римського: в УГКЦ заявили, що не благословлятимуть одностатеві пари
14:38
різдвяний стіл
Вчені з Австралії пояснили, як не набрати вагу за Різдвяні свята
14:28
Білорусь військові навчання
Росія і Білорусь продовжили військові навчання до кінця грудня
14:14
У Києві демонтували пам'ятник
У Києві демонтували пам'ятник учасникам антиукраїнського "січневого повстання"
14:09
Ексклюзив
Дональд Трамп
Свого часу конгрес завадив Рузвельту у боротьбі з Гітлером, тож Трамп представляє цю погану традицію, - екскоординатор Держдепу США Фрід
14:07
Іловайськ
У тимчасово окупованому Іловайську палає нафтосховище
14:02
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Півтора мільярда на снарядах. Кого досі не взяли?
14:00
Ексклюзив
Володимир Путін
Вибори президента у РФ 17 березня мають бути делегітимізовані, - Фейгін
13:40
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань повідомляє про посилення військової активності Китаю з наближенням виборів
13:34
Катерина Дунцова
ЦВК Росії не дозволила Катерині Дунцовій реєстрацію кандидаткою в президенти. Вона просить висунути її від "Яблука"
13:34
Різдво у Криворівні
На Різдво сніг перейде у дощ, очікуються похолодання та вітер: різдвяний прогноз від Наталки Діденко
13:14
сузір'я ялинка
Вчені з NASA зафіксували скупчення зірок у вигляді різдвяної ялинки в космосі
13:06
Зеленський
Зеленський запровадив санкції проти 51 особи та 134 компаній: серед них є громадяни Росії, України, Латвії та Кіпру
12:46
SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник Starlink
SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників Starlink
12:45
Ельчин Мурадов
На війні проти росіян загинув рефері з боксу Ельчин Мурадов
12:33
Ракета
Над Кіровоградщиною збили російські ракети: пошкоджено дахи, паркани та автівки
12:30
Керівника апарату військової адміністрації Києва запідозрили у сприянні VIP-ухилянтам
12:25
Анонс
Різдво на телеканалі Еспресо: що буде в ефірі
12:10
Ексклюзив
На Майдані вкотре зібралися рідні мобілізованих (23 грудня 2023 року)
"Воювати мають усі по черзі". На Майдані вкотре зібралися рідні мобілізованих
12:07
OPINION
Євген Дубогриз
Чому шахраї формують протоколи міністерств?
12:04
OPINION
Віталій Портников
Росія готує анексію Узбекистану. Колонка Віталія Портникова
11:58
За добу на Донеччині окупанти вбили цивільну людину та 10 поранили
11:58
електроенергія
Відключення побутових споживачів не передбачається: ситуація в енергосистемі станом на 23 грудня
11:40
на фото: військові навчання у Молдові
У Придністров’ї Росія провела не узгоджені з Молдовою військові навчання
11:37
Атака росіян на кафе в Краматорську: СБУ назвала мотиви коригувальника
11:16
укриття
У Києві проведуть негайну перевірку всіх укриттів
11:13
Ексклюзив
Крим
Рух опору на півострові зростає, - заступник представника президента України в АР Крим Чистіков
11:06
миша
Окупанти почали стикатися з захворюваннями через велику кількість щурів та мишей на фронті, - британська розвідка
10:55
"Квартири немає, а платіжки приходять": у Маріуполі окупанти приносять квитанції за комунальні послуги до зруйнованих квартир
10:40
Український спротив виявив десяток російських систем ППО на острові Тузла, - "Атеш"
10:30
Ексклюзив
"Це буде несподіванка для ворога": генерал-лейтенант Романенко про появу F-16 в небі України
10:08
Захворюваність на COVID-19 у світі зросла на понад 50%, - ВООЗ
10:07
OPINION
Антон Швець
Пане Марченку, а ви точно міністр фінансів?
10:00
Огляд
Брехливі почуття, зневірені святі та приборкувачі тіста – 5 книг про занепад і надію
09:37
Естонія
Естонія готова укласти з Україною угоду, яка дозволить мобілізувати чоловіків, що перебувають за кордоном
09:15
Партизани виявили підприємство російських сил біля Сімферополя, - "Атеш"
08:47
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
У Чорному та Азовському морях російських кораблів немає
08:39
кордон з Білоруссю на Волині
Ситуація на кордоні з Білоруссю може змінитися в будь-який момент, - Наєв
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV