Семеро підлітків побили і зарізали безпритульну в Дніпрі: поліція перевіряє їхню причетність ще до двох тяжких злочинів

Про це повідомляє Нацполіція.

"Вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, сталося в ніч з 2 на 3 грудня. Нападники виявили безпритульну жінку у покинутій будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем, внаслідок яких потерпіла померла", - кажуть у поліції.

Тієї ж ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові. З численними тілесними ушкодженнями йому вдалося втекти, добігти до автозаправки, де він попросив викликати йому швидку допомогу. Також фігуранти можуть бути причетні до побиття безхатька в укритті на Європейській площі у Дніпрі.

Для розкриття цих тяжких злочинів правоохоронці провели слідчі та розшукові заходи: оглянули місця злочинів та встановили маршрут руху нападників.

У телефоні одного з підозрюваних правоохоронці виявили фрагменти відео, на яких зафіксовані злочини фігурантів. Під час досудового розслідування поліцейські встановили всіх учасників подій та провели близько десяти обшуків у них вдома, встановили коло їхніх знайомств та свідків, в результаті чого зібрали повну доказову базу для притягнення їх до відповідальності.

Слідство встановило, що діями злочинців може керувати 23-річний мешканець Дніпра, який наразі у в'язниці та є підсудним за скоєння вбивства й розбійного нападу. За наявною інформацією, спілкування між ним та затриманими відбувалося в спільній групі у месенджері, де пропагувалось насилля та радикальні злочинні дії. Туди ж фігуранти скидали відео вчинених злочинів. В його камері проведено обшук та вилучено мобільний телефон.

Наразі усіх сімох нападників затримано. Двох підозрюваних затримали на Донеччині. Їм повідомили про підозру в умисному вбивстві, скоєному з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: https://www.npu.gov.ua/

Фото: https://www.npu.gov.ua/

Фото: https://www.npu.gov.ua/