Семеро підлітків побили і зарізали безпритульну в Дніпрі: поліція перевіряє їхню причетність ще до двох тяжких злочинів
Поліція встановила причетність сімох хлопців віком від 14 до 19 років до вбивства безпритульної жінки. Злочинці побили її та зарізали ножем. Правоохоронці перевіряють причетність хлопців ще до двох замахів
Про це повідомляє Нацполіція.
"Вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, сталося в ніч з 2 на 3 грудня. Нападники виявили безпритульну жінку у покинутій будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем, внаслідок яких потерпіла померла", - кажуть у поліції.
Тієї ж ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові. З численними тілесними ушкодженнями йому вдалося втекти, добігти до автозаправки, де він попросив викликати йому швидку допомогу. Також фігуранти можуть бути причетні до побиття безхатька в укритті на Європейській площі у Дніпрі.
Для розкриття цих тяжких злочинів правоохоронці провели слідчі та розшукові заходи: оглянули місця злочинів та встановили маршрут руху нападників.
У телефоні одного з підозрюваних правоохоронці виявили фрагменти відео, на яких зафіксовані злочини фігурантів. Під час досудового розслідування поліцейські встановили всіх учасників подій та провели близько десяти обшуків у них вдома, встановили коло їхніх знайомств та свідків, в результаті чого зібрали повну доказову базу для притягнення їх до відповідальності.
Слідство встановило, що діями злочинців може керувати 23-річний мешканець Дніпра, який наразі у в'язниці та є підсудним за скоєння вбивства й розбійного нападу. За наявною інформацією, спілкування між ним та затриманими відбувалося в спільній групі у месенджері, де пропагувалось насилля та радикальні злочинні дії. Туди ж фігуранти скидали відео вчинених злочинів. В його камері проведено обшук та вилучено мобільний телефон.
Наразі усіх сімох нападників затримано. Двох підозрюваних затримали на Донеччині. Їм повідомили про підозру в умисному вбивстві, скоєному з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- У Львові за підозрою у вбивстві співмешканки затримали 61-річного чоловіка. Між чоловіком та жінкою виник конфлікт, під час якого він завдав їй численних ударів ножем в різні ділянки тіла.
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