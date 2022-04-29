Сенат Канади визнав дії росіян в Україні геноцидом

Відповідне рішення сенатори підтримали 28 квітня.

Канадські сенатори одноголосно прийняли резолюцію, ідентичну до резолюції палати громад від 27.04.22 щодо визнання злочинів Росії в Україні геноцидом.

"Одностайно сенат Канади підтримав клопотання про визнання того, що Російська Федерація вчиняє акти геноциду проти українського народу... Парламентарі згодні: припинити цю війну, притягнути Путіна до відповідальності", - зазначила сенаторка Мерілу Макфедран.













Довідка: Сенат Канади - верхня палата парламенту Канади. Складається з 105 сенаторів, що призначаються Генерал-губернатором за рекомендацією прем'єр-міністра Канади. Влада менату рівнозначна до палати громад, крім того, що сенат не може провадити законотворчість у сфері фінансів. Сенатори займають свої посади до досягнення ними 75 років.



Раніше таке рішення підтримали у палаті громад Канади.



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