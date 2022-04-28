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У парламенті Канади визнали злочини Росії в Україні геноцидом

28 квітня, 2022 четвер
04:28
Світ Канада

Канадський парламент 27 квітня підтримав постанову про визнання геноцидом звірств росіян в Україні

Про це пише Reuters.

"Зважаючи на значну кількість явних свідчень систематичних і численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених проти українців збройними силами РФ за вказівкою президента Володимира Путіна та членів російського парламенту, Палата громад Канади визнає, що РФ чинить геноцид проти народу України", – йдеться в повідомленні. 

У заяві зауважують, що воєнні злочини з боку Росії включають масові звірства, систематичні випадки умисного вбивства українських цивільних, осквернення трупів, примусову депортацію українських дітей, катування, фізичне  та психологічне травмування, зґвалтування. Відомо, що постанову внесла депутатка Гізер Макферсон. Вона отримала одностайну підтримку членів нижньої палати.

  • Додамо, що, 21 квітня, парламент Естонії (Рійгікогу) першим у світі після ВР України прийняв резолюцію про визнання дій РФ в Україні геноцид проти української нації
  • Сейм Латвії того ж дня прийняв таку ж заяву.

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геноцид
Канада
війна з Росією
війна новини
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