Сенат США під час попереднього голосування схвалив пакет допомоги Україні на $40 млрд

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час процедурного голосування 81 сенатор висловився за, а 11 – проти.

Очікується, що Сенат вже в середу,18 травня, остаточно ухвалить закон.

І якщо не буде внесено змін, далі його підпише президент США Джо Байден.

Відзначимо, що Палата представників США затвердила виділення Україні $40 млрд допомоги ще 11 травня. Проте це питання не було проголосоване у Сенаті 13 травня через поправку одного депутата.

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