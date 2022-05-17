Сенат США під час попереднього голосування схвалив пакет допомоги Україні на $40 млрд
Сенат Сполучених Штатів під час процедурного голосування у понеділок, 16 травня, переважною більшістю голосів схвалив пакет допомоги Україні в розмірі 40 мільярдів доларів
Про це повідомляє Bloomberg.
Під час процедурного голосування 81 сенатор висловився за, а 11 – проти.
Очікується, що Сенат вже в середу,18 травня, остаточно ухвалить закон.
І якщо не буде внесено змін, далі його підпише президент США Джо Байден.
- Відзначимо, що Палата представників США затвердила виділення Україні $40 млрд допомоги ще 11 травня. Проте це питання не було проголосоване у Сенаті 13 травня через поправку одного депутата.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.58Продаж 33.27
- Актуальне
- Важливе