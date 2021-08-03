Сенат США підтримав запровадження Дня хіп-хопу

Про це розповідає Hype Beast.

Згідно з документом, саме 11 серпня в 1973 році хіп-хоп зародився як стиль. Це сталось на вечірці діджея Кула Герка та його сестри Сінді Кемпбелл в Нью-Йорку. Ямаєць Кул Герк вважається попередником хіп-хопу та брейкбіту.

Крім цього, Сенат попросив місцеву владу більше співпрацювати з локальними хіп-хоп ком'юніті та організувати відповідні активності 11 серпня.

Ця резолюція - перший приклад в історії США, коли уряд офіційно визнав хіп-хоп як рух, присвятивши йому святкові дати. Раніше таким чином відзначали тільки окремих реперів. Наприклад, у квітні 2021 року Сенат штату Нью-Йорк оголосив 18 грудня днем Ерла "DMX" Сіммонса, віддавши данину поваги померлому реперу і його вкладу в культуру.

В Атланті 22 липня зробили днем Каньє Уеста, оскільки саме там він презентував новий альбом "Donda".