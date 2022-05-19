Сенат США з другої спроби схвалив надання Україні допомоги в розмірі $40 млрд
Сенат Сполучених Штатів щойно широкою двопартійною більшістю схвалив пакет на суму приблизно 40 мільярдів доларів для надання екстреної допомоги Україні
Про це повідомляє CNN.
Пакет допомоги схвалили 86 голосами за, 11 сенаторів були проти. Всі демократи підтримали закон. Одинадцять сенаторів-республіканців проголосували проти. Тепер законопроект надійде на підпис президенту Байдену.
Перед голосуванням лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що Сенат "виконає свою обіцянку підтримувати народ України". Він додав, що 40 мільярдів доларів військової, економічної та гуманітарної допомоги є "великими" і "вона покликані задовольнить потреби українського народу, який бореться за своє виживання".
- Відзначимо, що Палата представників США затвердила виділення Україні $40 млрд допомоги ще 11 травня. Проте це питання не було проголосоване у Сенаті 13 травня через поправку одного депутата.
- Проте в ході повторного розгляду Сенат під час процедурного голосування у понеділок, 16 травня, переважною більшістю голосів схвалив пакет допомоги Україні в розмірі 40 мільярдів доларів
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