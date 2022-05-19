Сенат США з другої спроби схвалив надання Україні допомоги в розмірі $40 млрд

Про це повідомляє CNN.

Пакет допомоги схвалили 86 голосами за, 11 сенаторів були проти. Всі демократи підтримали закон. Одинадцять сенаторів-республіканців проголосували проти. Тепер законопроект надійде на підпис президенту Байдену.

Перед голосуванням лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що Сенат "виконає свою обіцянку підтримувати народ України". Він додав, що 40 мільярдів доларів військової, економічної та гуманітарної допомоги є "великими" і "вона покликані задовольнить потреби українського народу, який бореться за своє виживання".

Відзначимо, що Палата представників США затвердила виділення Україні $40 млрд допомоги ще 11 травня. Проте це питання не було проголосоване у Сенаті 13 травня через поправку одного депутата.

Проте в ході повторного розгляду Сенат під час процедурного голосування у понеділок, 16 травня, переважною більшістю голосів схвалив пакет допомоги Україні в розмірі 40 мільярдів доларів

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