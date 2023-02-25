Про це повідомило видання Reuters.

Зазначається, що це захистить американців від значних ризиків під час польотів над РФ, закриє джерело фінансування для російського уряду й усуне несправедливість, яка ставить американські авіакомпанії в невигідне становище порівняно з іноземними конкурентами, пояснили автори ініціативи.

Додається, що серед них два сенатори: голова комітету з міжнародних відносин Роберт Менендес і лідер республіканців у верхній палаті Конгресу Джеймс Ріш.

Видання повідомляє, що у своєму листі до держсекретаря США Ентоні Блінкена, міністра транспорту Піта Буттіджича і радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана сенатори просять забезпечити, щоб жодна комерційна авіакомпанія, що пролітає над РФ, не прибувала і не вилітала з аеропортів США.

Також відомо, що цю ініціативу підтримали американські перевізники, зокрема American Airlines, United Airlines і Delta Air Lines. Вони опинилися в невигідному конкурентному становищі порівняно з перевізниками з інших країн, оскільки не можуть літати через РФ.

Наприклад, наразі американські авіакомпанії літають зі США до Шанхаю з посадкою в Інчхоні (Південній Кореї), а китайські - безпосередньо, через російський повітряний простір.



Окрім цього, сенатори також закликали адміністрацію президента рішуче і публічно відмовляти осіб, громадян і постійних мешканців США від польотів над РФ і заборонити урядовцям США, які перебувають в офіційних поїздках, літати рейсами, про які відомо, що вони виконуються через РФ.

Цей пункт сенатори пов'язали з нібито значними ризиками під час польотів над РФ, нагадавши про катастрофу на Донбасі малайзійського Boeing 2014 року та про те, що влада Білорусі 2021 року "використала як привід неправдиве попередження про бомбу й наказала літаку Ryanair, що летів над територією країни, приземлитися, щоб затримати конкретного пасажира".