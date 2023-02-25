Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що офіційні особи заявили, що жодних поставок зброї ще не відбулося. Але якщо Китай піде на це і надасть летальну допомогу Росії, напруженість, що виникне в результаті, може визначити відносини Заходу з Пекіном на роки і потенційно мати глибокі наслідки на полі бою в Україні, в той момент, коли обидві сторони готуються до весняного наступу.

Держсекретар Ентоні Блінкен та інші американські посадовці заявили, що Китай розглядає можливість надання "летальної підтримки" Росії, але не уточнили, які саме системи можуть бути відправлені.

Американські чиновники, знайомі з доповідями розвідки, кажуть, що якщо Пекін вирішить надати зброю, то це буде артилерія на додаток до безпілотників і, можливо, інших видів озброєнь, щоб допомогти російським військам запобігти очікуваному українському контрнаступу влітку цього року.

У п'ятницю, 24 лютого, президент Байден заявив журналістам, що "поки що немає жодних доказів" того, що Китай допомагає Росії в її боротьбі проти України.

Чиновники заявили, що будь-яке рішення Китаю надати зброю стане приводом для дискусій на Заході про нові санкції проти Китаю.

Додається, що Китай критикує західні поставки зброї в Україну, а офіційні особи Пекіна заперечують, що розглядають можливість відправки зброї в Росію.

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Видання зазначає, що Росія вже втратила тисячі артилерійських знарядь, танків та іншої критично важливої техніки у цій війні, а боєприпаси спалюються швидкими темпами. Деякі військові аналітики приходять до висновку, що без джерел поповнення запасів Росія не зможе відбити прогнозований український контрнаступ цієї весни і літа, який планується за допомогою нових західних озброєнь.

Мирна пропозиція Пекіна - позиційний документ з 12 пунктів, опублікований у п'ятницю, 24 лютого, в Китаї - значною мірою повторює загальновідомі позиції китайського уряду щодо війни й не засуджує російське вторгнення. Документ не закликає до негайного припинення вогню і не пропонує китайського посередництва.

У першому пункті Китай заявляє, що "суверенітет, незалежність і територіальна цілісність усіх країн повинні ефективно підтримуватися", і знову виступає проти використання ядерної зброї.

"Китай намагається мати й те, й інше", - сказав Блінкен в інтерв'ю ABC News у п'ятницю вранці. - З одного боку, він намагається публічно представити себе як нейтральну країну, яка прагне миру, і водночас він підтримує брехливий наратив Росії про війну".

Виступаючи пізніше в Раді Безпеки ООН, пан Блінкен згадав про мирну пропозицію Китаю.

"Члени цієї Ради не повинні впадати в оману, закликаючи обидві сторони припинити бойові дії або закликаючи інші країни припинити підтримку України в ім'я миру", - сказав він. "Жоден член цієї Ради не повинен закликати до миру, підтримуючи війну Росії проти України та Статуту ООН".

Додається, що деякі європейські уряди цінували б участь Китаю в будь-якій мирній угоді, припускаючи, що це підвищило б імовірність дотримання Росією мирних домовленостей. Україна у мирному плані з 10 пунктів, який вона висунула наприкінці минулого року, визнала, що для врегулювання конфлікту зрештою знадобляться мирні переговори.

"Сам факт того, що Китай офіційно приєднався до цього хору, може бути найважливішим результатом цього заходу, - сказав Бейтс Гілл, який очолює Центр аналізу Китаю Інституту політики Азійського суспільства в Нью-Йорку. - Безумовно, це безпрецедентно - бачити, що Китай так офіційно бере участь у розв'язанні питання європейської безпеки".