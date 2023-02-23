Стратегічна ціль Китаю сьогодні - поділ світу і панування у домінуючій осі, - Яценюк
Арсеній Яценюк, політик, двічі прем'єр-міністр України, вважає, що Китай у своїх цілях бачить Захід або йому субординований, або ним же роз'єднаний
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Щодо позиції Китаю про те, що він дійсно хоче співпрацювати з Заходом, то у мене немає жодних сумнівів. Китай і співпрацює з Заходом, тільки він це робить з однією метою, своєю так званою м'якою силою. Китай має стратегічні цілі, специфіка яких не дні, не роки й навіть не століття. Історія Китаю показує, що їхні стратегічні цілі можуть сягати тисячоліттями. А стратегічна ціль Китаю сьогодні тільки одна – новий розподіл світу і домінування нової осі, де Китай здатний бути основним, а Захід буде або йому субординований, або буде ним же роз'єднаний", - пояснив політик.
Арсеній Яценюк зауважив, що це реальність, у якій ми повинні жити та не малювати собі рожевих замків.
"Китай з сучасним Заходом не є друзі, а Росія з сучасним Заходом - прямі вороги. Китай з Росією – друзі. От ми й прийшли до дуже простих висновків – хто і на якому боці історії зараз перебуває", - підсумував Яценюк.
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