Стратегічна ціль Китаю сьогодні - поділ світу і панування у домінуючій осі, - Яценюк

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо позиції Китаю про те, що він дійсно хоче співпрацювати з Заходом, то у мене немає жодних сумнівів. Китай і співпрацює з Заходом, тільки він це робить з однією метою, своєю так званою м'якою силою. Китай має стратегічні цілі, специфіка яких не дні, не роки й навіть не століття. Історія Китаю показує, що їхні стратегічні цілі можуть сягати тисячоліттями. А стратегічна ціль Китаю сьогодні тільки одна – новий розподіл світу і домінування нової осі, де Китай здатний бути основним, а Захід буде або йому субординований, або буде ним же роз'єднаний", - пояснив політик.

Арсеній Яценюк зауважив, що це реальність, у якій ми повинні жити та не малювати собі рожевих замків.

"Китай з сучасним Заходом не є друзі, а Росія з сучасним Заходом - прямі вороги. Китай з Росією – друзі. От ми й прийшли до дуже простих висновків – хто і на якому боці історії зараз перебуває", - підсумував Яценюк.