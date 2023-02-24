Від Китаю можна очікувати допомоги РФ із літаками та ударними дронами, - експерт Defense Express Киричевський
Є перспектива, що Китай почне виробляти дрони-камікадзе для РФ, а також передасть раніше куплені літаки назад росіянам
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.
"Росії є що Китаю запропонувати взамін. У жовтні 2021 року РФ та Китай уклали контракт на виробництво 30 палубних вертольотів модифікації К-52. Китайцям така зброя потрібна, зокрема для підготовки до вторгнення на Тайвань. У відкритих джерелах немає прогресу щодо цього контракту", - зазначив він.
На думку експерта, Росія "повільно, але вірно" повзе до того, щоб як мінімум підтримати Китай у можливій агресії щодо Тайваню.
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"З одного боку через "мирний план" немає у Китаю прямого інтересу давати РФ все, що треба, а з іншого - використовувати РФ як інструмент, який послаблює Україну та в теорії інші країни Заходу китайцям вигідно. Наврядчи Китаю зараз цікава Росія як сировинний придаток. Є перші перспективи, уже можна очікувати. що аналоги "мопедів" китайського виробництва у росіян будуть. Також є розмови про те, що Китай готовий давати комплектуючі до літаків типу Су, у них є півтори сотні цих російських літаків (Су-27, Су-30МКК і Су-35). Зважаючи на те, наскільки це не дуже гарні літаки, цілком можливо, що китайці готові всі їх віддати назад", - підсумував Киричевський.
- Представник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив, що Китай не розглядає можливість постачання Росії летальної зброї, та звинуватив США й НАТО в поширенні брехні щодо ролі Пекіна у війні РФ проти України.
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