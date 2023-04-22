Про це ідеться в заяві президента Сербії Александра Вучича, повідомляє Novosti.rs.

За словами президента Вучича, його регулярно інформують про те, як ведеться війна в Україні та як і якими засобами вона ведеться.

"Необхідно стежити за всім, що найбільше потрібно на полі бою", - сказав президент Сербії.

Зазначається, що зараз Белград розробляє власні безпілотники, які можна буде побачити уже до кінця року

"Наразі ми знову відновлюємо "Стрілу-10", а їх у нас багато. Ми поступово наближаємося до того, що виявилося найнеобхіднішим в Україні. Це багатоствольні ракетниці. Це все те, що ви ще не бачили", - заявив Вучич.