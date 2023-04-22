Сербія хоче реформувати армію
Сербія розробляє БПЛА-камікадзе, беручи до уваги події на фронті в Україні
Про це ідеться в заяві президента Сербії Александра Вучича, повідомляє Novosti.rs.
За словами президента Вучича, його регулярно інформують про те, як ведеться війна в Україні та як і якими засобами вона ведеться.
"Необхідно стежити за всім, що найбільше потрібно на полі бою", - сказав президент Сербії.
Зазначається, що зараз Белград розробляє власні безпілотники, які можна буде побачити уже до кінця року
"Наразі ми знову відновлюємо "Стрілу-10", а їх у нас багато. Ми поступово наближаємося до того, що виявилося найнеобхіднішим в Україні. Це багатоствольні ракетниці. Це все те, що ви ще не бачили", - заявив Вучич.
- Видання Reuters, посилаючись на засекречені документи Пентагону заявило, що Сербія погодилася постачати зброю Україні. Міністр оборони Мілош Вучевич спростував цю інформацію.
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