"Злиті" документи Пентагону: Сербія погодилася надати Україні зброю, - Reuters

Про це пишуть Reuters.

У документі Пентагону під назвою "Європа у відповідь на триваючий російсько-український конфлікт" у вигляді діаграми перераховані "оціночні позиції" 38 європейських урядів у відповідь на прохання України про військову допомогу.

З діаграми видно, що Сербія відмовилася проводити навчання українських військових, але зобов'язалася надати летальну допомогу або вже надала її. У ній також зазначено, що Сербія має політичну волю і військову спроможність надавати зброю Україні в майбутньому.

Документ має грифи "Секретно" і NOFORN, що забороняє його розповсюдження серед іноземних спецслужб і військових. Він датований 2 березня і скріплений печаткою Об'єднаного комітету начальників штабів.