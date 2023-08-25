Сербський тренер "Зорі" відмовився відповідати на запитання про Росію
Головний тренер "Зорі" Ненад Лалатович відмовився коментувати участь сербської "Црвени Звезди" у товариському турнірі в Росії
Про це повідомляє "Трибуна".
На пресконференції, яка була присвячена матчу "Зоря" - "Славія" (0:2), журналісти запитали тренера луганців про участь "Црвени Звезди" на турнірі в Росії. Ненад Лалатович є вихованцем сербського клубу.
Журналіст, який поставив питання, відзначив, що "Зоря" зіграла матч у День Незалежності. Він запитав, як Лалатович ставиться до свого рідного клубу, який буквально місяць тому їздив на турнір в РФ.
"Для чого йому це коментувати? Це внутрішня справа клубу "Црвена Звезда". Це питання не має відношення до сьогоднішньої гри", - відповіли представники "Зорі".
- "Црвена Звезда" вже не вперше підтримує РФ. У листопаді 2022 року сербський клуб провів у Росії товариський пропагандистський матч з пітерським "Зенітом".
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