Серед українських біженців побільшало дорослих чоловіків, - дослідження

Про це йдеться у дослідженні ЦЕС.

Так, за даними дослідників, загальна частка чоловіків серед українських біженців у світі зросла з 17% у листопаді 2022 року до 22% у травні 2023 року.

В ЄС частка дорослих чоловіків, які отримали тимчасовий захист, збільшилася з 27% до 29% відповідно. Таким чином, спостерігається тенденція до поступового зростання кількості дорослих чоловіків серед біженців.

ЦЕС зазначає, що зазвичай це освічені люди. Дослідники зазначають, що 63% українських біженців мають вищу або незакінчену вищу освіту.

Проте більшість українських біженців складають жінки з дітьми або люди похилого віку.

Раніше Центр економічної стратегії повідомив, що кількість українських біженців за кордоном зросла на 300-500 тис. у першому півріччі 2023 року.