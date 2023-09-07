Серед українських біженців побільшало дорослих чоловіків, - дослідження
Центр економічних стратегій повідомив про збільшення частки дорослих чоловіків серед українців, які поїхали від війни і отримали притулок в інших країнах
Про це йдеться у дослідженні ЦЕС.
Так, за даними дослідників, загальна частка чоловіків серед українських біженців у світі зросла з 17% у листопаді 2022 року до 22% у травні 2023 року.
В ЄС частка дорослих чоловіків, які отримали тимчасовий захист, збільшилася з 27% до 29% відповідно. Таким чином, спостерігається тенденція до поступового зростання кількості дорослих чоловіків серед біженців.
ЦЕС зазначає, що зазвичай це освічені люди. Дослідники зазначають, що 63% українських біженців мають вищу або незакінчену вищу освіту.
Проте більшість українських біженців складають жінки з дітьми або люди похилого віку.
Раніше Центр економічної стратегії повідомив, що кількість українських біженців за кордоном зросла на 300-500 тис. у першому півріччі 2023 року.
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