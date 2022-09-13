Про це він розповів в етері Еспресо.



"Судячи з побачених фото та відео, рахунок захопленої військової техніки противника пішов більше за 300 одиниць, точна цифра буде оприлюднена пізніше у звіті ЗСУ. Але для розуміння, це озброєння за кількістю виходить на рівень бригади, тобто таке посилення трофейною технікою вкрай важливе. Потрібно враховувати, що спочатку її треба буде полагодити, бо не відразу вона готова йти у бій. Але один зі значущих елементів, що ми захопили велику кількість ворожої техніки", - прокоментував військовий експерт.



Олег Катков зауважив другий важливий момент, що кожна захоплена одиниця техніки – це подвійна втрата для ворога. По-перше, наші збройні сили отримують нову одиницю, а росіяни залишаються без неї.



"І третій важливий аспект, що за цей час було захоплена певна кількість вкрай цікавих зразків військової техніки, які є на озброєнні армії РФ. Наприклад, контрбатарейний радар "Зоопарк" у новішій модернізації, у заводській упаковці та зі всіма інструкціями комплекс "Орлан", також була знайдена зовсім неушкоджена станція радіоелектронної боротьби літаків "Регата", тобто створюється величезний масив цікавої техніки. Це все буде детально проаналізовано, не тільки з точки зору можливостей цього озброєння та ефективним засобам протистояння, а ще й буде досліджено використання у новітніх зразках російського озброєння західних компонентів, навіть якщо вони не відносяться до підсанкційних, наприклад, як мікросхеми. Таке дослідження дозволить вийти на безпосереднього виробника цивільних мікросхем, які використовуються в озброєнні, та на їх постачальників, щоб припинити ці канали постачання та взагалі унеможливити їх випуск у РФ", - пояснив Катков.

Раніше Володимир Мацокін, заступник міського голови Ізюма, повідомив, що навколо громади велика кількість залишеної ворогом військової техніки

Також оперативне командування "Південь" повідомляло, що українські військові завдали ударів ворогу, спрямованих на 3 райони зосередження озброєння та техніки, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби