В Ізюмі майже тихо, інколи чути поодинокі постріли, а навколо громади велика кількість залишеної ворогом військової техніки, - заступник міського голови Мацокін
Володимир Мацокін, заступник міського голови Ізюма, повідомив, що громада до життя повертається у нормальне русло не так швидко, оскільки місто було під окупацією протягом п'яти місяців
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Операція по звільненню нашого міста триває, оскільки працюють ЗСУ і ССО. Однак поступово маленькими, але міцними кроками повертається нормальне життя до нашої громади. Органи національної поліції України займаються питаннями відновлення правопорядку за діючим законодавством України. Також є ще позитивні новини, що військові допомагають та роздають інтернет місцевим мешканцям, щоб люди могли зателефонувати рідним і сказати, що у них все добре, за це я особисто вдячний. До того ж люди зараз говорять, що так тихо не було вже давно, хоча чути ще поодинокі постріли", - зазначив заступник міського голови Ізюма.
Володимир Мацокін додав, що деякі оператори мобільного зв'язку беруть на себе велике зобов'язання протягом 3-4 днів відновити мобільний зв'язок, що дуже полегшить життя у громаді. Світла та водопостачання зараз немає, тому що росіяни, відходячи, підірвали відповідну інфраструктуру, а газ відсутній ще з березня. Громада до життя повертається у нормальне русло не так швидко, оскільки місто було під окупацією протягом п'яти місяців.
"Поряд знаходяться сусідні громади, у яких було дуже багато військових та техніки, про це зараз свідчить велика кількість залишеної ворогом дороговартісної техніки, що навіть військові дивуються таким масштабам. Ця покинута техніка у нормальному стані, тому ми тішимося тим, що вона буде працювати на нашу перемогу",- зауважив Мацокін.
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