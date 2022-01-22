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Середмістям Чернівців розгулювали п'яні "послушники", що збирали кошти на "пожертву"
Чернівецьке видання "Молодий буковинець" розмістило відеозапис спілкування жителів міста з двома нетверезими особами, які нібито збирали гроші для монастиря. Ситуація мала місце на Соборній площі
Запис здроблено ввечері 21 січня 2022 року, передає Еспресо.TV.
Люди, які їхали автом зупинилися біля "послушників" та запитали куди вони прямують.
Однин із чоловіків підійшов до автомобіля та почав говорити. По розмові було чути, що він був п’яний.
"Послушники" сказали, що вони нібито із буковинського села Стара Жадова, що поблизу міста Сторожинець.
Спілкування закінчилося тим, що чоловіки пояснили послушникам, що вживати спиртне у рясі не можна, і якщо вони ще раз стануть свідками такої ситуації, то будуть звертатися до поліції.
Водночас, "послушники" погодилися і з тим, що освячувати когось або щось можуть лише священики.
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Люди, які їхали автом зупинилися біля "послушників" та запитали куди вони прямують.
Однин із чоловіків підійшов до автомобіля та почав говорити. По розмові було чути, що він був п’яний.
"Послушники" сказали, що вони нібито із буковинського села Стара Жадова, що поблизу міста Сторожинець.
Спілкування закінчилося тим, що чоловіки пояснили послушникам, що вживати спиртне у рясі не можна, і якщо вони ще раз стануть свідками такої ситуації, то будуть звертатися до поліції.
Водночас, "послушники" погодилися і з тим, що освячувати когось або щось можуть лише священики.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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