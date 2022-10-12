Сергій Притула відправив Ілону Маску підручник з історії України
Волонтер Сергій Притула відправив американському підприємцю Ілону Маску підручник з історії України авторства Романа Піняжка
Про це він повідомив у твіттері.
"Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому капітуляція перед російською імперією зла не є варіантом для українців!", - додав Сергій Притула.
Решту зібраних $63 100 витратять на радіостанції Motorola R7 для Збройних Сил.
Відомо, що 2 жовтня Притула оголосив збір грошей на підручник з історії для Ілона Маска. За добу вдалось зібрати 2,3 мільйона гривень.
- Увечері 3 жовтня у верифікованому акаунті Маска з'явилася серія провокаційних твітів. Зокрема, Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію. Серед пунктів, які опубліковано в опитуванні Маска, – "провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях" і "віддати Росії Крим". У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і порадили вчити історію. На таке опитування відреагував і президент України Володимир Зеленський. У своєму акаунті він також запустив опитування. У ньому Зеленський запитав користувачів, який Ілон Маск їм подобається більше - той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію.
- Пізніше Маск після серії провокаційних твітів щодо умов для встановлення миру між Україною та РФ заявив, що він все ще на стороні нашої держави.
- 6 жовтня Ілон Маск зазначив, що деякі східні регіони країни мають російську більшість, і додав мапу електоральних вподобань за 2012 рік.
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