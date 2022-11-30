Серіал "Венздей" побив рекорд переглядів на Netflix

Про це Netflix повідомляє у twitter.

Загалом, кількість переглядів "Венздей" за тиждень у годинах склала 341, 2 млн. Серіал очолив топи 83 країн світу і побив попередній рекорд, який належав 4 сезону "Дивних див" і складав 335 млн годин.

"Венздей" - американський серіал у жанрі жахів, присвячений Венздей Адамс з відомого кіносімейства Адамсів. Головну роль грає Дженна Ортега, режисером стрічки виступив Тім Бертон.

20 жовтня Україна нагородила американський провайдер медійних послуг Netflix "Відзнакою миру" за підтримку та допомогу нашій країні під час російської війни.

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