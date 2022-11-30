Серіал "Венздей" побив рекорд переглядів на Netflix
Перегляди серіалу "Венздей" за тиждень склали понад 340 млн годин, що стало рекордом на Netflix серед англомовних серіалів
Про це Netflix повідомляє у twitter.
Загалом, кількість переглядів "Венздей" за тиждень у годинах склала 341, 2 млн. Серіал очолив топи 83 країн світу і побив попередній рекорд, який належав 4 сезону "Дивних див" і складав 335 млн годин.
"Венздей" - американський серіал у жанрі жахів, присвячений Венздей Адамс з відомого кіносімейства Адамсів. Головну роль грає Дженна Ортега, режисером стрічки виступив Тім Бертон.
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