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Україна нагородила компанію Netflix "Відзнакою миру"

20 жовтня, 2022 четвер
16:36
Технології Україна нагородила компанію Netflix "Відзнакою миру"

20 жовтня Україна нагородила американський провайдер медійних послуг Netflix "Відзнакою миру" за підтримку та допомогу нашій країні під час російської війни

Про це повідомили в телеграмі Міністерство цифрової трансформації України.

Команда Мінцифри вручила спів-СЕО Netflix Тед Сарандос "Відзнаку миру" від ініційованої президентом України нагороди для компаній за активну підтримку нашої країни.

Для підтримки України стримінговий сервіс Netflix повністю обмежив доступ до сервісу росіянам, зупинив роботу над проєктами в РФ, а також запустив програму фінансової підтримки для українських кінематографістів і знизив вартість для наших користувачів.

"На зустрічі з компанією ми обговорили подальшу співпрацю, зокрема підтримку українського креативної спільноти", - додають у Мінцифрі.

  • У квітні Компанія Amazon пожертвувала на допомогу українським біженцям понад 35 млн доларів, що включає фінансову підтримку, продукти та кредити на хмарні послуги. А 6 липня Мінцифра вручила компанії Amazon "Відзнаку миру" за підтримку України на тлі повномасштабного вторгнення Росії.  
  • Нагадаємо, Google заявила про передачу українським вчителям 43 тисячі ноутбуків.
  • 25 травня в​іцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров​ вручив ​віцепрезиденту Google Карану Бхатія "Відзнаку  миру"​ від України.  
  • 5 вересня Universal Music Group першою у світі отримала "Нагороду миру від України".
  • З початку повномасштабної війни Netflix пішов із російського ринку та збільшив кількість українськомовного контенту на платформі. 30 травня американська компанія оголосила про це офіційно. Прессекретар Netflix сказав, що компанія дочекалася кінця поточного розрахункового циклу, перш ніж відключати клієнтів.
  • 14 жовтня тало відомо, що стримінговий сервіс Netflix придбав права на показ 14 українських фільмів на території України та оголосив 7 з них.  

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Суспільство
Кіно
Україна
війна з Росією
Netflix
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