У Netflix назвали 7 українських фільмів, на які придбали права

Назви стрічок підтвердив дистрибутор Film.ua Distribution у коментарі The Village Україна.

Фільми, які вже доступні на сервісі:

"Мої думки тихі" Антоніо Лукіча;

"Захар Беркут" Ахтема Сеітаблаєва та Джона Вінна;

"Зірки за обміном" Олексія Даруги;

"Віддана" Христини Сиволап;

"Фокстер і Макс" Анатолія Матешка;

"Сторожова Застава" Юрія Ковальова;

"Поводир" Олеся Саніна.

"Цієї осені ми уклали дійсно унікальну угоду та продали права на перегляд великого пакета українських фільмів на Netflix на території України. За умовами та бізнес-етикою ми мали тримати це в секреті, тому просто спостерігали, як українські ЗМІ провели справжнє розслідування, оприлюднили інформацію, хоч і неповну, заздалегідь, як цю інформацію підхопила громадськість. Це свідчить про те, що наші повні метри насправді потрібні глядачу, викликають зацікавленість та захоплення. Все це надихає і далі працювати на локальну та глобальну дистрибуцію українських фільмів та серіалів. Слідкуйте за анонсами. Далі буде", - зазначив директор Film.ua Distribution. Євген Драчов.

У жовтні стало відомо, що Netflix уперше придбає великий пакет українських фільмів. Йшлося про 14 проєктів, серед яких також "Велика прогулянка", "Найкращі вихідні" та "Снайпер. Білий ворон".

У вересні на Netflix зʼявились три українських фільми "Дике поле", "Бурштинові копи" та "Зустріч однокласників", доступні для перегляду на території України.

Крім того, продюсер "Дикого поля" Володимир Яценко веде переговори з Netflix щодо інших своїх проєктів, серед яких "Додому" Нарімана Алієва, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча, "Я і Фелікс" Ірини Цілик.

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