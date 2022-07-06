Про це повідомили в телеграмі Мінцифри.

"Відзнака миру - це нагорода, запроваджена Президентом України для компаній та корпорацій, урядів, посадовців, світових політиків, які найбільше підтримували Україну та допомагали в боротьбі з російським агресором. Amazon AWS активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Компанія допомогла врятувати нашу цифрову інфраструктуру під час війни", - наголосили в міністерстві.

Так, важливо було перемістити державних реєстрів України та критичних баз даних до хмарного середовища Amazon AWS. Крім того, з початком повномасштабної війни РФ проти України компанія заборонила реєструватися новим російським і білоруським клієнтам.

"Також під час зустрічі у Лугано Михайло Федоров з Директором з питань державної трансформації Amazon AWS Ліамом Максвеллом обговорили подальшу співпрацю у напрямах діджитал-лендлізу та післявоєнної відбудови України. Максвелл зазначив, що компанія готова допомогти із технологічними рішеннями для цифровізації держсектору та судової системи. Вдячні Amazon AWS за підтримку та сміливі рішення", - зазначили в Мінцифрі.

У квітні Компанія Amazon пожертвувала на допомогу українським біженцям понад 35 млн доларів, що включає фінансову підтримку, продукти та кредити на хмарні послуги.

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