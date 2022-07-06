Amazon отримала "Відзнаку миру" від Мінцифри
Мінцифра вручила компанії Amazon "Відзнаку миру" за підтримку України на тлі повномасштабного вторгнення Росії
Про це повідомили в телеграмі Мінцифри.
"Відзнака миру - це нагорода, запроваджена Президентом України для компаній та корпорацій, урядів, посадовців, світових політиків, які найбільше підтримували Україну та допомагали в боротьбі з російським агресором. Amazon AWS активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Компанія допомогла врятувати нашу цифрову інфраструктуру під час війни", - наголосили в міністерстві.
Так, важливо було перемістити державних реєстрів України та критичних баз даних до хмарного середовища Amazon AWS. Крім того, з початком повномасштабної війни РФ проти України компанія заборонила реєструватися новим російським і білоруським клієнтам.
"Також під час зустрічі у Лугано Михайло Федоров з Директором з питань державної трансформації Amazon AWS Ліамом Максвеллом обговорили подальшу співпрацю у напрямах діджитал-лендлізу та післявоєнної відбудови України. Максвелл зазначив, що компанія готова допомогти із технологічними рішеннями для цифровізації держсектору та судової системи. Вдячні Amazon AWS за підтримку та сміливі рішення", - зазначили в Мінцифрі.
- У квітні Компанія Amazon пожертвувала на допомогу українським біженцям понад 35 млн доларів, що включає фінансову підтримку, продукти та кредити на хмарні послуги.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.17
Купівля 34.17Продаж 35
-
EUR
Купівля 34.9Продаж 36.2
- Актуальне
- Важливе