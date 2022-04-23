Amazon скерував понад $35 млн на допомогу українським біженцям

Про це пишуть на сайті компанії.



"Хоча у нас немає прямих операцій в Україні, Amazon надає гуманітарну допомогу населенню України з першого дня російського вторгнення. Це включає нашу інфраструктуру та технології для надання підтримки благодійним організаціям, які допомагають біженцям та іншим постраждалим людям", - йдеться у повідомленні.



Пожертвування включають понад 10 мільйонів доларів для більш ніж 150 благодійних організацій, які надають підтримку на місцях, включаючи ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Всесвітню продовольчу програму, Червоний Хрест, Polska Akcja Humanitarna та Save the Children. Компанія також надала необхідні речі — від засобів гігієни та медичних товарів до закусок та одягу.



Amazon Web Services (AWS) виділила 15 мільйонів доларів на кредити хмарних обчислень і технічну експертизу, щоб продовжувати підтримувати місцеві та глобальні організації, які вирішують гуманітарну кризу. Експерти AWS забезпечують додатки, які полегшують прийом українських біженців на прикордонних переходах, надають технології, які допомагають встановити безпечні маршрути евакуації, налаштовують екстрене інтернет-з’єднання та забезпечують безпечний зв’язок.



Співробітники компанії також долучились до допомоги. Amazon оцінює їхні пожертви до 5 мільйонів доларів.



"Ми продовжимо співпрацю з благодійними організаціями, нашими співробітниками та нашими партнерами, щоб підтримати біженців та інших потребуючих. Ми знаємо, що відновлення після цієї війни триватиме багато років, і ми й надалі підтримуватимемо народ України", - додають у компанії.

Нагадаємо, німецька "Баварія" у співпраці з відділом соціальних служб Мюнхена оплатить постійне житло для групи українських біженців - людей з обмеженими можливостями.