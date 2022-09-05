Universal Music Group першою у світі отримала "Нагороду миру від України"
Так відзначили світового лідера у сфері музичної індустрії за підтримку гуманітарних зусиль у регіоні та історичної ролі музики у сприянні миру
Про це повідомляє Офіс президента України.
У повідомленні йдеться про те, що відзнаку голові та генеральному директору UMG у Центральній Європі, очільнику німецької компанії звукозапису Deutsche Grammophon Франку Брігманну вручила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Вручення відбулося під час спеціальної церемонії у штаб-квартирі Universal Music Belgium у Брюсселі.
"Україна вдячна Universal Music за постійну підтримку. Компанія однією з перших підтримала нашу країну та приєдналася до санкцій проти Росії. З початку повномасштабного вторгнення РФ Universal Music довели, що вони справжні друзі України, а сфера культури не має залишатися осторонь цієї війни", – зазначила Ольга Стефанішина.
UMG стала першою музичною компанією у світі, яка отримала таку нагороду.
Приймаючи відзнаку, Франк Брігманн наголосив: "Протягом історії музика слугувала маяком натхнення, надії та зцілення й допомагала принести мир тим, хто постраждав від насильства. Російське військове вторгнення в Україну зачіпає мільйони людей, які мають нагальні гуманітарні потреби – від їжі та води до житла й одягу. Universal Music, наші працівники та артисти пишаються тим, що підтримують групи, які на місцях надають життєво необхідну гуманітарну допомогу найбільш вразливим".
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