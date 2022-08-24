Українські зірки привітали слухачів новими композиціями до Дня Незалежності
Сергій Бабкін, Макс Барських, Злата Огнєвіч, Іван Дорн і TAYANNA поділилися новими хітами, які вийшли у 31-й День Незалежності України
24 серпня Сергій Бабкін презентував мініальбом "Далі ми самі". Ці пісні виконавець написав протягом останніх шести місяців війни.
"Коли у квітні ми видали сингл "Далі ми самі", я дуже сподівався, що це стане єдиною композицією, написаною мною під час війни. Але війна продовжується і донині… Всі ці місяці мої думки складалися у рими, з’являлися мелодії і народжувались нові пісні. Доля звела мене з талановитими музикантами, за допомогою яких мені вдалося втілити свої ідеї в життя", - розповів Бабкін.
"Усі ці пів року війни я ставлюсь до музики, як до чогось, що відбувається не зі мною, до чогось із минулого життя. Поки що я не знайшов нового себе. Не до кінця розумію, що буде завтра, мабуть, як і усі ми. Але знаю напевно, що багатьом музика допомагає, зцілює рани. Крізь пісню ми передаємо наші мрії й проєктуємо найсвітліші бажання. "Україна" - це пісня-мрія. Я вірю в таку перемогу, коли вся країна стає єдиною незламною родиною", - написав Барських.
Злата Огнєвіч з початком повномасштабної війни відвідує українських військових. У цей день співачка порадувала слухачів новою піснею "Лелека". У кліпі Злата у ролі дружини воїна та мами доньки. Військового зіграв ведучий Даніель Салем, який нині теж служить.
"Це історія однієї української родини. Я впевнена, вона торкнеться струн душі кожного. Вона близька та зрозуміла, не поділяє людей на стать, вік, статус. Наша "Лелека" - про кожного з нас. Вона про Україну", - заявила Огнєвіч.
Іван Дорн на сторінці в інстаграм презентував нову пісню "Нескорена"
"Зізнаюсь у коханні вроді твоїй нескореній. Із Днем Народження, люба!" - прокоментував співак.
TAYANNA у День Незалежності України випустила пісню "Дороги". Співачка пише, що війна не лише на фронті - у кожному з нас є глибокі страхи, стрес, тиск. Новий трек написала, коли вперше опинилася в Польщі під час війни.
"Я розмістилась в крихітному номері готелю, відчуття дому зникло зовсім, прийшло розуміння, що дорога до нього закрита. Мені було важко уявити, що так зараз живуть мільйони людей – і ніхто з них не знає, коли знов опиниться вдома та побачить рідних. Я плакала і писала цю пісню, згадуючи своє минуле життя: скільки доріг я обійшла та скільки очей побачила", - прокоментувала TAYANNA.
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